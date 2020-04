I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Usa, paura in autostrada: tir si ribalta, carico di carta igienica si rovescia sull’asfalto



Il tir era partito dall’Alabama e si stava dirigendo a San Antonio per rispondere alle crescenti richieste di carta igienica che si sono registrate nei grandi centri abitati statunitensi a causa dell’epidemia di coronavirus. Con il via libera alle misure anti Covid-19, infatti, nei supermercati statunitensi si è assistito a veri e propri assalti per accaparrarsi la cosiddetta “toilet paper” che ora è praticamente introvabile.

Continua a leggere



Il tir era partito dall’Alabama e si stava dirigendo a San Antonio per rispondere alle crescenti richieste di carta igienica che si sono registrate nei grandi centri abitati statunitensi a causa dell’epidemia di coronavirus. Con il via libera alle misure anti Covid-19, infatti, nei supermercati statunitensi si è assistito a veri e propri assalti per accaparrarsi la cosiddetta “toilet paper” che ora è praticamente introvabile.

Continua a leggere

Continua a leggere