I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vaccino coronavirus, Garattini: “In Italia serviranno almeno 40 milioni di dosi”



Silvio Garattini, farmacologo e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, a Fanpage.it: “Potrebbe non essere disponibile per tutti, ma solo per il Paese in cui è stato sviluppato. Nel caso di brevetto, il Governo dovrà arrivare a degli accordi per la licenza obbligatoria. Sarà anche importante lo sviluppo di un farmaco attivo per coloro che non si possono vaccinare o nel caso in cui non ci si voglia vaccinare”.

Continua a leggere



Silvio Garattini, farmacologo e fondatore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, a Fanpage.it: “Potrebbe non essere disponibile per tutti, ma solo per il Paese in cui è stato sviluppato. Nel caso di brevetto, il Governo dovrà arrivare a degli accordi per la licenza obbligatoria. Sarà anche importante lo sviluppo di un farmaco attivo per coloro che non si possono vaccinare o nel caso in cui non ci si voglia vaccinare”.

Continua a leggere

Continua a leggere