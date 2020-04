I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Vado a fare sesso”, il video del verbale finisce online: 46enne multato querela gli agenti



Durante i controlli aveva candidamente affermato che si stava spostando per andare a fare sesso con un’amica ed era stato multato per aver trasgredito al decreto ministeriale che vietava di uscire dai confini del proprio comune. Quel verbale con la motivazione però è stato filmato per gioco dagli stessi agenti e poco dopo è finito anche online con nome e indirizzo.

