Valentina Dallari e Junior Cally si sono lasciati: “Il mio fidanzato è sparito all’improvviso”



Valentina Dallari e Junior Cally non stanno più insieme, stando a quanto detto dall’ex tronista di Uomini e Donne in una serie di storie su Instagram in cui accusa il cantante, con cui faceva coppia da qualche mese, di essere scomparso, dopo averle spiegato di non stare bene: “È da un mese che non lo sento”.

