I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vasto incendio in un palazzo nel Bolognese, potrebbero esserci persone intrappolate



Vasto incendio in un edificio di diversi piani a Castel Maggiore, nel Bolognese. Le fiamme sono divampate in uno dei piani più alti dello stabile in via Giuseppe Dozza, a Castel Maggiore. Sul posto sono intervenuti ambulenza e Vigili del fuoco. Potrebbero esserci anche delle persone intrappolate.

Continua a leggere



Vasto incendio in un edificio di diversi piani a Castel Maggiore, nel Bolognese. Le fiamme sono divampate in uno dei piani più alti dello stabile in via Giuseppe Dozza, a Castel Maggiore. Sul posto sono intervenuti ambulenza e Vigili del fuoco. Potrebbero esserci anche delle persone intrappolate.

Continua a leggere

Continua a leggere