Venezia nei giorni del Coronavirus: “La quarantena l’ha resa una bellezza mozzafiato”



Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore veneziano. In questi giorni di emergenza per il Coronavirus, l’atmosfera che si respira in un posto normalmente assediato dai turisti è “surreale” scrive Marco. Ma ci mette anche “davanti agli occhi la fragilità di un’economia monopolizzata dal turismo. La politica dovrebbe trarne un insegnamento importante…”

