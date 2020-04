I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Venite in Sicilia, la Regione vi regala le vacanze”. Ma la crisi del settore è nerissima



La Regione Siciliana ha messo sul piatto 50 milioni di euro per acquistare pacchetti vacanze nell’Isola. Li metteranno in vendita agenzie di viaggi e guide turistiche e funzioneranno così: per chi pernotterà per almeno tre notti, la quarta è in omaggio. In più arriveranno anche tour, visite ai musei e spettacoli teatrali gratuiti. Basterà per fare fronte alla crisi del settore? Fanpage.it lo ha chiesto a chi lavora con l’ospitalità.

