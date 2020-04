I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ventottenne scomparso in Germania, si cerca Taner: “Sognava di trasferirisi in Italia”



Taner ha 28anni e manca da casa da più di un anno. La sua scomparsa, avvenuta in Germania, è stata segnalata dalla ex fidanzata nel corso di un appello nella puntata di mercoledì 8 aprile di Chi l’ha visto. “Per favore, se sei ancora vivo e sei in Italia, chiamaci solo per dirci che va tutto bene. Puoi non tornare mai più, ma chiamaci per favore”.

