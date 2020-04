I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Via Crucis nel nome di detenuti e medici, Papa Francesco: “Dio non lasciarci nell’ombra della morte”



Nel corso del rito della Via Crucis, Papa Francesco ha pregato stasera perché l’umanità non venga lasciata nelle tenebre: “Signore, che non ci lasci nelle tenebre e nell’ombra della morte, proteggici con lo scudo della sua potenza. Dio, difensore dei poveri e degli afflitti, aiutaci a portare ogni giorno il giogo”.

