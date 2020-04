I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Victoria Beckham, patrimonio da 380 milioni, chiede i fondi del governo per pagare i dipendenti



È diventata un caso all’estero la richiesta avanzata dall’azienda di Victoria Beckham di accedere ai fondi stanziati dal governo inglese per supportare le aziende in difficoltà a causa del coronavirus. La moglie di David Beckham, con un patrimonio complessivo che ammonterebbe a circa 335 milioni di sterline, ha chiesto di accedere agli aiuti statali per gli stipendi di 30 dipendenti.

