I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Viminale fa chiarezza sulla circolare inviata ai prefetti: “Regole sugli spostamenti non cambiano”



Dopo la confusione generale creata da una circolare inviata ieri ai prefetti, il ministero dell’Interno precisa: “Le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano”. Ieri si è solo voluto precisare, in base a delle sollecitazioni sul tema, che a un genitore è consentito camminare con il proprio figlio nelle prossimità dell’abitazione, viste le difficoltà dei minori in questa difficile situazioni. Ma le misure restrittive non sono state allentate.

Continua a leggere



Dopo la confusione generale creata da una circolare inviata ieri ai prefetti, il ministero dell’Interno precisa: “Le regole sugli spostamenti per contenere la diffusione del coronavirus non cambiano”. Ieri si è solo voluto precisare, in base a delle sollecitazioni sul tema, che a un genitore è consentito camminare con il proprio figlio nelle prossimità dell’abitazione, viste le difficoltà dei minori in questa difficile situazioni. Ma le misure restrittive non sono state allentate.

Continua a leggere

Continua a leggere