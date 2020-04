I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Violano le misure restrittive per passare la Pasqua alla seconda casa al mare: denunciati



Forse le buone notizie sulla diminuzione dei nuovi contagi, forse l’avvicinarsi delle vacanze di Pasqua: sono diverse le persone multate dalla polizia perché sorprese a violare le misure contro il coronavirus per spostarsi alla seconda casa al mare. Nonostante il governo stia iniziando a lavorare alla fase due, in cui vedremo allentare le norme restrittive, per ora bisogna continuare a restare a casa.

