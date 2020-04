I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Violentata e minacciata con un accetta: polizia salva donna prigioniera di due uomini



Picchiata, stuprata e tenuta segregata sotto minaccia con un’ascia: una donna è stata salvata e soccorsa dalla polizia in un ex camping in provincia di Rimini dopo una segnalazione. La vittima era tenuta prigioniera da due uomini di 53 e 35 anni, ora denunciati a piede libero per violenza sessuale, lesioni personali e minacce. È accaduto a Viserbella.

Continua a leggere



Picchiata, stuprata e tenuta segregata sotto minaccia con un’ascia: una donna è stata salvata e soccorsa dalla polizia in un ex camping in provincia di Rimini dopo una segnalazione. La vittima era tenuta prigioniera da due uomini di 53 e 35 anni, ora denunciati a piede libero per violenza sessuale, lesioni personali e minacce. È accaduto a Viserbella.

Continua a leggere

Continua a leggere