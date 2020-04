I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Vittorio Grigolo diventa papà, la futura moglie Stefania Seimur è incinta: “Sarà una bimba”



Primo bebè in arrivo per la coppia formata dal tenore ed coach di Amici e la ballerina di origini ucraine. Lo hanno svelato in collegamento con Storie Italiane: sarà una femmina. I due sono anche prossimi alle nozze: Grigolo aveva chiesto alla Seimur di sposarlo nel corso di una puntata di All Together Now.

