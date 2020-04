I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

“Voglio riabbracciare mamma, non la vedo da un mese”, bimbo litiga coi nonni e scappa di casa



Voleva riabbracciare la sua mamma, impegnata in prima linea nell’emergenza coronavirus e, dopo una discussione coi nonni, è uscito di casa di nascosto con l’intento di fermare un’auto e farsi accompagnare in ospedale a Trieste. La donna lo aveva lasciato coi genitori per evitare rischi di contagio ai familiari.

