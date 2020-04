I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Wanda Nara, la quarantena è di lusso: in casa indossa la felpa da quasi mille euro



La quarantena di Wanda Nara non poteva che essere all’insegna del lusso, la sta passando in un’enorme proprietà sul lago di Como con il marito Mauro Icardi e i figli e non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua passione per la moda. Di recente, infatti, per stare in casa ha sfoggiato una felpa over da quasi mille euro.

