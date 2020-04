I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Zangrillo (ospedale San Raffaele): “Tempesta infiammatoria nei malati, non è solo polmonite”



Secondo Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, il trattamento di Covid-19 rimane difficilissimo e non deve mai essere banalizzato: “Quello che stiamo vedendo è una tempesta infiammatoria, che ha come target non solo il polmone ma anche tutta un’altra serie di organi e apparati”.

Continua a leggere



Secondo Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano, il trattamento di Covid-19 rimane difficilissimo e non deve mai essere banalizzato: “Quello che stiamo vedendo è una tempesta infiammatoria, che ha come target non solo il polmone ma anche tutta un’altra serie di organi e apparati”.

Continua a leggere

Continua a leggere