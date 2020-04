I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Zingaretti dopo guarigione da Coronavirus: “Fake news su di me, denuncio e devolvo soldi a sanità”



Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, va all’attacco di chi ha diffuso, nelle ultime ore, fake news sul suo conto e sul fatto che – secondo alcuni – non sarebbe mai stato contagiato dal Coronavirus e, inoltre, si sarebbe fatto curare in una clinica privata: “Denunceremo e tutti i risarcimenti saranno devoluti alla Protezione Civile e alla ricerca pubblica in sanità”.

