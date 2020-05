I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

A Bolzano hanno già riaperto parrucchieri, bar e ristoranti: mascherino obbligatorie



Bar, ristoranti e parrucchieri hanno rialzato le saracinesche nella provincia autonoma di Bolzano, come previsto dalla legge provinciale approvata la scorsa settimana. I saloni hanno accolto i primi clienti con orario prolungato, in alcuni casi dalle 7 alle 21, per smaltire le lunghe liste d’attesa. Nei bar tavolini distanziati di almeno due metri.

