A Nardò multe da 450 euro per chi lascia per strada guanti e mascherine: “Guerra agli sporcaccioni”



Il Comune di Nardò, in Puglia, ha dichiarato guerra a chi abbandona guanti monouso e mascherine, utilizzate per l’emergenza Coronavirus, per strada. In una nuova ordinanza sono previste multe da 75 a 450 euro per i trasgressori: “Un problema non solo dal punto di vista della pulizia e del decoro ma teoricamente anche un rischio per la salute per un ipotetico contagio”.

