Accoltella al volto l’ex compagna e poi cerca di fuggire all’estero: arrestato



Un uomo residente in provincia di Verona ha sfregiato la sua ex compagna con una coltellata in faccia, poi ha tentato di andarsene all’estero. La sua fuga tuttavia è durata una manciata di ore e nella notte è stato tratto in arresto a Reggio Emilia dai carabinieri.

