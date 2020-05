I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Addio al dj Never Milesi, morto in un incidente d’auto. Amici sotto choc, il cordoglio sul web



L’incidente lo scorso 20 maggio nel Saluzzese. Never era in auto con il padre: dopo l’urto, il mezzo è finito diversi metri più a valle, terminando la sua corsa capottata su un fianco, in bilico sul fosso a bordo strada. “Dj Never” aveva 26 anni, su Facebook il cordoglio degli amici di Vento di Ponente.

Continua a leggere



L’incidente lo scorso 20 maggio nel Saluzzese. Never era in auto con il padre: dopo l’urto, il mezzo è finito diversi metri più a valle, terminando la sua corsa capottata su un fianco, in bilico sul fosso a bordo strada. “Dj Never” aveva 26 anni, su Facebook il cordoglio degli amici di Vento di Ponente.

Continua a leggere

Continua a leggere