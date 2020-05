I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Aifa: “Vaccino pronto ragionevolmente tra primavera e estate 2021”



Come riferito da Nicola Magrini, durante la conferenza stampa dell’Iss sull’andamento dell’epidemia di Covid-19, nonostante i risultati positivi delle sperimentazioni in corso, è improbabile che un vaccino possa essere disponibile prima di un anno. “Sono 5-6 quelli più promettenti, già in fase avanzata” specifica.

