I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Al Bano compie 77 anni: gli auguri di Loredana Lecciso su Instagram e Romina la segue a ruota



Al Bano Carrisi ha compiuto 77 anni e non poteva che essere festeggiato nel modo migliore, accanto ai suoi cari nella tenuta di Cellino San Marco. Chi ha voluto mostrare tutto il suo affetto in questo giorno così speciale è stata la sua compagna Loredana Lecciso che ha condiviso una foto su Instagram che li ritrae felici e sorridenti. Non si è tirata indietro, però, la ex Romina Power che ha voluto fare la sua parte accodandosi agli auguri per il suo ex marito.

Continua a leggere



Al Bano Carrisi ha compiuto 77 anni e non poteva che essere festeggiato nel modo migliore, accanto ai suoi cari nella tenuta di Cellino San Marco. Chi ha voluto mostrare tutto il suo affetto in questo giorno così speciale è stata la sua compagna Loredana Lecciso che ha condiviso una foto su Instagram che li ritrae felici e sorridenti. Non si è tirata indietro, però, la ex Romina Power che ha voluto fare la sua parte accodandosi agli auguri per il suo ex marito.

Continua a leggere

Continua a leggere