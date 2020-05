I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche si sono lasciati: “Rispettate la nostra privacy”



Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani si sono lasciati. Lo comunicano su Instagram pubblicando una story in cui entrambi utilizzano le stesse parole per comunicare ai loro fan che hanno deciso di separarsi. I due erano sposati da ben dieci anni, durante i quali hanno avuto due bambine: Aurora e Diamante, proprio per preservarle il calciatore e l’attrice, che non sono mai stati al centro del gossip, hanno voluto condividere un messaggio che incitasse al rispetto della loro privacy.

