I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alena Seredova: “10 anni dall’ultimo figlio, non ricordo nulla. Nasi? Non so se sarà in sala parto”



In collegamento con Caterina Balivo a Vieni da me, la modella Alena Seredova commenta con trepidazione l’attesa di diventare mamma per la terza volta. “Sono passati 10 anni dall’ultimo figlio, non ricordo più nulla” fa sapere la modella, ex moglie di Gigi Buffon. E a proposito della possibilità che il compagno Alessandro Nasi assista al parto ha aggiunto: “Non so se potrà stare in sala parto”.

Continua a leggere



In collegamento con Caterina Balivo a Vieni da me, la modella Alena Seredova commenta con trepidazione l’attesa di diventare mamma per la terza volta. “Sono passati 10 anni dall’ultimo figlio, non ricordo più nulla” fa sapere la modella, ex moglie di Gigi Buffon. E a proposito della possibilità che il compagno Alessandro Nasi assista al parto ha aggiunto: “Non so se potrà stare in sala parto”.

Continua a leggere

Continua a leggere