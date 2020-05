I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alessandria, donna muore cadendo dal balcone al 7° piano: finisce su un’auto e poi a terra



Una donna di 55 anni, impiegata civile in Questura, è morta ad Alessandria precipitando dal balcone di casa al settimo piano di un palazzo in via Caselli. Il corpo è finito su un’utilitaria parcheggiata e poi sull’asfalto. Accertamenti in corso sull’accaduto, ma sarebbe prevalente l’ipotesi del suicidio.

