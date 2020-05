I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Alessandro, ragazzo cieco amante dei viaggi, bloccato in Colombia: “Sito Farnesina non accessibile”



La sua disabilità visiva non lo ferma. Alessandro ama lo sport ma la sua più grande passione è girare il mondo. Da due mesi è rimasto bloccato in Colombia a causa dell’emergenza Coronavirus. Amareggiato per non essere riuscito a interloquire con i canali istituzionali italiani in Colombia e anche per i siti non accessibili per i non vedenti:”Grazie all’aiuto della mia famiglia e degli amici, ho fatto rientro in Italia qualche giorno fa – racconta Alessandro – il sito della Farnesina si dichiara accessibile ma non lo è”.

