Anche Jennifer Aniston mette like a Fedez e Leone su Instagram, l’unico italiano seguito dalla star



Ormai Jennifer Aniston è a tutti gli effetti una fan di Fedez e anche del piccolo Leone. Lo dimostra l’ultimo like che la diva ha lasciato sul profilo del rapper milanese, motivo per cui il suo nome è schizzato tra i trend di Twitter. La star di Hollywood non perde occasione di mostrare il suo apprezzamento nei confronti di alcuni scenette familiari scatenando la gelosia della Ferragni, dal momento che il cantante è l’unico italiano seguito dall’attrice.

