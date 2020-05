I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ancona, dimesso l’ultimo paziente dal reparto Covid: “Finalmente chiudiamo”



“Dopo due mesi lunghissimi possiamo finalmente dire ‘Chiuso’. Forza Ancona”. Il video realizzato dal personale sanitario in servizio nel blocco operatorio dell’ospedale regionale di Torrette, trasformato per l’emergenza Coronavirus in area di terapia intensiva Covid. “Due mesi che hanno lasciato cicatrici profonde,È troppo presto per festeggiare, ancora non è finita questa brutta storia”.

