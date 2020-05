I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Ancona, vieta ad un passeggero di salire sul bus senza mascherina: sputi e insulti all’autista



Avvio di fase 2 con tensione ad Ancona, dove l’autista di un bus Conerobus è stato insultato da un passeggero, a cui aveva vietato di salire a bordo perché non munito di mascherina. L’uomo, per tutta risposta, anche anche sputato contro il mezzo per poi dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine: “La tolleranza per chi non rispetta le regole è zero”.

