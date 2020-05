I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Andrea Denver e l’amicizia con Madonna: “Ci scriviamo spesso è una gran bella persona”



Tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip c’è stato il modello Andrea Denver. Una vera e propria scoperta per il pubblico italiano, dal momento che il giovane vive da anni in America, dove tuttora si svolge la sua attività. L’ex gieffino, in un’intervista al settimanale Chi, ha parlato della sua amicizia con Madonna, che l’ha voluto in un suo videoclip e con la quale è solito scambiarsi dei messaggi.

