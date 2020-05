I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Angeli e demoni, assolto in appello patrigno imputato per abusi sulla figliastra



Sentenza ribaltata in appello: una condanna a sei anni e tre mesi per presunti abusi sessuali sulla figlia della compagna, si è trasformata in una assoluzione con formula piena. È la conclusione di una drammatica vicenda processuale riguardante presunti abusi su una minore e trattata dai servizi sociali della Val d’Enza, gli stessi finiti nel mirino della Procura nell’inchiesta ‘Angeli e Demoni’.

