Angelina Jolie: “La morte di mia madre mi ha cambiata, dopo il divorzio non avevo la sua protezione”



Per la Festa della mamma, l’attrice ha ricordato la madre Marcheline Bertrand morta di cancro nel 2007, in un articolo sul New York Times. Attrice in pochi film, aveva rinunciato alla carriera dopo il divorzio da Jon Voigt: la sua perdita prematura è stata un grande dolore per la Jolie e le ha reso ancora più pesante il dramma del divorzio da Brad Pitt.

