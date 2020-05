I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Anna Maria Scavo sgozzata e sfigurata dall’ex, comincia il processo per Mario Ricci



È accusato di aver sgozzato con un taglierino e sfregiato l’ex, Anna Maria Scavo, a Carini, Palermo, il 16 giugno del 2019. Per Mario Ricci a luglio comincerà il processo per omicidio volontario premeditato. Accusato di omicidio in concorso con il padre anche il figlio adolescente della vittima, di cui si occupa la procura dei minori. Ricci non potrà scegliere il rito abbreviato, rinunciando così a un eventuale sconto di pena in caso di condnanna.

