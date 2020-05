I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Antonietta Rositani, il maresciallo disse: “Che sarà mai uno schiaffo”. Poi l’ex mi ha dato fuoco



“‘Uno schiaffone è normale’. Così mi disse il maresciallo la prima volta che chiamai aiuto a casa dopo che mio marito aveva massacrato me e mia figlia, che aveva tentato di difendermi. Due anni dopo lui mi ha dato fuoco”. Ai microfoni di Fanpage.it Maria Antonietta Rositani, vittima di tentato omicidio da parte dell’ex, Ciro Russo. Da un anno è costretta in un letto per le ustioni. “Vittima due volte: del mio ex e di chi non lo ha fermato”.

