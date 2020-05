I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Antonio Zequila attaccato dalla ex, Simona Tagli: “Non eri nessuno quando stavamo insieme”



Simona Tagli, l’ex volto di Domenica In, si scaglia contro Antonio Zequila sulle pagine del settimanale DiPiù. La showgirl gli riserva parole cariche di rammarico, dal momento che lui non avrebbe mai parlato della loro storia d’amore, durata sette anni, quando ne avrebbe avuto l’opportunità, come al Grande Fratello Vip. Accusandolo di essere sempre stato invidioso della sua notorietà. Inoltre la motivazione per cui decise di lasciarla era “una relazione con Sharon Stone”.

