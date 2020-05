I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Antonio Zequila: “Simona Ventura e Mara Venier hanno litigato per colpa mia”



L’ex concorrente del Grande Fratello Vip sostiene che le due conduttrici, un tempo amiche ma in rotta da anni, avrebbero litigato per causa sua. Il motivo sarebbe da ricondurre alla scelta di Zequila, che accettò le ospitate di Mara Venier e non quelle della Ventura, dopo l’Isola dei Famosi. Curiosamente, fu proprio a Domenica In che si scatenò la celebre lite tra lui e Pappalardo.

