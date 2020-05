I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Arcuri: “Il prezzo delle mascherine resta a 50 centesimi, speculatori se ne facciano ragione”



Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus in Italia, Domenico Arcuri, ha attaccato nel corso della conferenza stampa settimanale “gli speculatori e categorie simili che dovranno farsene una ragione: il prezzo delle mascherine resta a 50 centesimi. Non è il commissario a dover rifornire le farmacie né i loro distributori, né si è mai impegnato a farlo”.

