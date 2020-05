I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Arezzo, a 8 anni precipita dal terzo piano e muore: era figlio di un ex calciatore della Fiorentina



Tragedia ad Arezzo, dove un bimbo di 8 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano della sua abitazione in via Montetini. Arrivato al pronto soccorso, è deceduto per i traumi riportati. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, su cui indaga la polizia. La giovane vittima era il figlio minore dell’ex calciatore della Fiorentina Michele Bacis.

Continua a leggere



Tragedia ad Arezzo, dove un bimbo di 8 anni è morto dopo essere precipitato dal terzo piano della sua abitazione in via Montetini. Arrivato al pronto soccorso, è deceduto per i traumi riportati. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, su cui indaga la polizia. La giovane vittima era il figlio minore dell’ex calciatore della Fiorentina Michele Bacis.

Continua a leggere

Continua a leggere