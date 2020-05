I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bar e ristoranti: le 13 raccomandazioni da seguire per mangiare fuori in sicurezza



L’Istituto Superiore di Sanità ha stilato una lista di 13 raccomandazioni per i clienti da seguire prima di entrare e dentro il locale per mangiare fuori in sicurezza in bar e ristoranti. Le norme sono contenute nel Rapporto “Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da Sars-Cov -2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti”

Continua a leggere



L’Istituto Superiore di Sanità ha stilato una lista di 13 raccomandazioni per i clienti da seguire prima di entrare e dentro il locale per mangiare fuori in sicurezza in bar e ristoranti. Le norme sono contenute nel Rapporto “Indicazioni ad interim sul contenimento del contagio da Sars-Cov -2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti”

Continua a leggere

Continua a leggere