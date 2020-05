I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bari: donna trovata morta in casa, il marito in stato confusionale



Ritrovato nel pomeriggio di domenica un cadavere in una casa di Bari, in via Emanuele Mola, nel quartiere Madonnella. In casa presente anche il marito della donna, che a quanto si apprende presentava “uno stato di alterazione psicofisica”. Sconosciute al momento le cause del decesso della donna.

