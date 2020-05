I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Barletta, Gaia Maria nasce in strada davanti al portone di casa: “Il nostro simbolo della ripresa”



A Barletta, davanti al portone di casa, mamma Marta, 43 anni, stamattina ha avuto il suo secondo figlio, una bambina. La donna non ha fatto in tempo neppure a salire in macchina per andare in ospedale che ha partorito tra le auto parcheggiate. Gaia Maria “è il nostro simbolo della ripresa”, racconta.

Continua a leggere



A Barletta, davanti al portone di casa, mamma Marta, 43 anni, stamattina ha avuto il suo secondo figlio, una bambina. La donna non ha fatto in tempo neppure a salire in macchina per andare in ospedale che ha partorito tra le auto parcheggiate. Gaia Maria “è il nostro simbolo della ripresa”, racconta.

Continua a leggere

Continua a leggere