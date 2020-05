I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Beatrice Valli: “Contraria all’epidurale, assurdo farsi infilare un ago per sentire meno male”



Si alza un polverone social su Beatrice Valli, ex volto di Uomini e Donne che ha recentemente dato alla luce la sua terza figlia, Azzurra. La giovane influencer si è detta contraria all’epidurale, dichiarando di trovare “assurdo farsi infilare un ago e qualcosa nel corpo giusto per sentire un pochino meno male”. E dopo avere incassato qualche protesta, ha specificato: “Volevo solo non passasse il concetto che si debba fare come quando si mangia una caramella”.

