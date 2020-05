I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Benvenuti all’hotel Covid, dove i pazienti (quasi) guariti aspettano di poter tornare a casa



Un reparto ospedaliero da 60 posti, messo in piedi in 48 ore all’interno di un albergo. È l’hotel Covid di Acireale, in provincia di Catania, dove vengono mandati i pazienti che non hanno più sintomi ma aspettano ancora i due tamponi negativi di fila. “Scarichiamo gli ospedali e diamo a chi è stato contagiato l’opportunità di fare una vita più normale”, spiega a Fanpage.it l’infettivologo Mario Raspagliesi, responsabile della struttura.

