Bianca Guaccero: “Sono single. Dario Acocella? Ci vogliamo bene, saremo sempre la famiglia di Alice”



Bianca Guaccero ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente. La conduttrice di Detto, fatto ha parlato di come ha trascorso la quarantena in compagnia della figlia Alice. Fermarsi per un po’, in fondo le ha fatto bene: “Ho anche preso un paio di chili”. Ha svelato di essere single e di avere un ottimo rapporto con il suo ex marito Dario Acocella, padre di Alice.

