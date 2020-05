I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Biella, bimbo di 3 anni si alza sul seggiolone e cade dalla finestra: si sveglia e saluta i genitori



Vivo per miracolo un bambino di 3 anni caduto dalla finestra al primo piano di un palazzo a Pollone, in provincia di Biella, dopo essersi alzato sul seggiolone. Il piccolo, che ha fatto un volo di almeno tre metri, è stato trasferito in gravissime condizioni all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove si è pian piano ripreso: nei giorni scorsi ha riconosciuto e salutato più volte i genitori.

Continua a leggere



Vivo per miracolo un bambino di 3 anni caduto dalla finestra al primo piano di un palazzo a Pollone, in provincia di Biella, dopo essersi alzato sul seggiolone. Il piccolo, che ha fatto un volo di almeno tre metri, è stato trasferito in gravissime condizioni all’ospedale Regina Margherita di Torino, dove si è pian piano ripreso: nei giorni scorsi ha riconosciuto e salutato più volte i genitori.

Continua a leggere

Continua a leggere