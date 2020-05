I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bimba annegata Foligno: il corpicino di Greta a un km e mezzo da casa: indaga la Procura



È stata trovata a un chilometro e mezzo dall’abitazione dalla quale si sarebbe allontanata seguendo i cani. Come la bimba abbia percorso una distanza così lunga arrivando nella struttura di un ex agriturismo in disuso, dove è stata trovata morta, è oggetto delle indagini delle forze dell’ordine. È accaduto ieri a Capodacqua di Foligno (Perugia).

