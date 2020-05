I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bimbo sciolto nell’acido, ai domiciliari il carceriere del piccolo Di Matteo: “Rischio Covid”



All’ergastolano Franco Cataldo sono stati concessi gli arresti domiciliari valutando in particolare il suo precario stato di salute. Per lui, anziano e malato, i giudici hanno applicato le norme tendenti a ridurre il numero delle persone detenute in Italia nell’attuale periodo di emergenza Coronavirus.

