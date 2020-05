I Testi di tutte le canzoni del Festival di Sanremo 2020 TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Bloccato in Brasile senza soldi per tornare in Italia: “Ora rischio anche il mio lavoro”



Klovis Hitaj, 39 anni di Salerno, si trovava a Salvador per festeggiare il compleanno di sua figlia, una bimba di nove anni italo-brasiliana. Il lockdown lo ha sorpreso lì e la compagnia aerea ha riprogrammato il suo viaggio di ritorno per l’1 luglio. “Dopo quattro mesi, ho finito i soldi e la cassa integrazione non arriva”. Intanto, il locale in cui lavora come barman potrebbe riaprire. “Mentre io sono dall’altra parte del mondo. Rischio di perdere il lavoro”.

